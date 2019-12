Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Tageswohnungseinbruch in Blieskastel - Breitfurt

Blieskastel (ots)

Am Freitag, 29.11.2019, zwischen 17:30 Uhr und 19:30 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter über eine frei zugängliche, rückwärtig gelegene Terrassentür in ein freistehendes Einfamilienhaus im Grießackerweg in Blieskastel Breitfurt ein. Der oder die Täter brachen die Terrassentür mit mehreren Hebelansätzen auf und durchsuchten anschließend das gesamte Anwesen nach Wertgegenständen. Im Anschluss verließen die Täter das Haus auf dem Einstiegsweg und entfernten sich in unbekannte Richtung. Über das Diebesgut bzw. die Schadenshöhe können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Blieskastel (Tel. 06842 / 927233) oder der Polizeiinspektion Homburg (Tel. 06841/1060) in Verbindung zu setzen.

