Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Trickdiebstahl in Bexbach

Bexbach (ots)

Am 28.11.2019, zwischen 10:30 Uhr und 11:20 Uhr, begaben sich zwei Frauen an ein Mehrparteienhaus in der Straße Am Alten Turnplatz in Bexbach. Dort wurden sie unter dem Vorwand die Wohnung besichtigen zu wollen und die Erreichbarkeit des Hausmeisters zu benötigen, durch eine 85-jährige Dame in deren Wohnung gelassen. Während die ältere Dame von den Frauen in ein Gespräch verwickelt wurde, stahl vermutlich eine dritte Täterin Bargeld sowie Schmuck aus dem Schlafzimmer der Geschädigten. Die Geschädigte bemerkte den Diebstahl, nachdem die Frauen das Anwesen verlassen hatten. Die Täterinnen flüchteten vermutlich in einem silberfarbenen Pkw mit Kölner Kreiskennzeichen (K). Die Schadenshöhe beträgt mindestens 800 EUR.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Homburg

HOM- ESD

Eisenbahnstraße 40

66424 Homburg

Telefon: 06841/106214

E-Mail: pi-homburg@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell