Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Bexbach: Einbruch in Gaststätte

Bexbach (ots)

In der Zeit von Dienstag, 26.11.2019, 23:00 Uhr, bis Mittwoch, 27.11.2019, 16:15 Uhr, kam es in der Frankenholzer Straße in Bexbach zu einem Einbruchsdiebstahl in eine Gaststätte. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Schankraum der Gaststätte, hebelten mit einem unbekannten Tatwerkzeug einen Geldspielautomaten auf und entwendeten das darin befindliche Bargeld in unbekannter Höhe. Die Täter flüchteten anschließend unerkannt von der Tatörtlichkeit.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

