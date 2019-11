Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht im Saar-Pfalz-Park in Bexbach

Bexbach (ots)

Am Mittwoch 27.11.2019 ereignete sich im Zeitraum zwischen 05:45 Uhr und 14:50 Uhr eine Verkehrsunfallflucht im Saar-Pfalz-Park in Bexbach. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer kollidierte mit seinem Fahrzeug, vermutlich beim Ein- oder Ausparken aus einer Parktasche, mit einem daneben abgestellten blauen Ford Fiesta mit Homburger Kreiskennzeichen. An dem Ford entstand hierdurch ein Schaden am hinteren rechten Stoßfänger. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Örtlichkeit.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg (Tel.: 06841 - 1060) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Homburg

HOM- ESD

Eisenbahnstraße 40

66424 Homburg

Telefon: 06841/106214

E-Mail: pi-homburg@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell