Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfall mit Flucht in Frankenholz

Bexbach (ots)

Am Mittwoch, den 27.11.2019, zwischen 12:40 Uhr und 12:54 Uhr ereignete sich in der Höcherbergstraße in Bexbach-Frankenholz eine Verkehrsunfallflucht.

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr mit seinem Fahrzeug die Höcherbergstraße (L 116) aus Frankenholz kommend in Fahrtrichtung Oberbexbach. Im weiteren Straßenverlauf touchierte der Unbekannte einen rechtsseitig am Fahrbahnrand parkenden grauen Fiat Punto mit Augsburger Kreiskennzeichen am linken Außenspiegel. Nach dem Zusammenstoß entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Das flüchtige Fahrzeug müsste einen Schaden am rechten Außenspiegel aufweisen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg (Tel.: 06841 - 1060) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Homburg

HOM- ESD

Eisenbahnstraße 40

66424 Homburg

Telefon: 06841/106214

E-Mail: pi-homburg@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell