Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht an der Uniklinik Homburg

Homburg (ots)

Vermutlich am 25.11.2019 in der Zeit zwischen 08:00 und 16:30 Uhr wurde ein schwarzer Audi A6 mit Homburger Kreiskennzeichen auf dem Parkplatz am ehemaligen Hubschrauberlandeplatz der Uniklinik Homburg durch ein bisher unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher verließ im Anschluss unerlaubt die Örtlichkeit.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Homburg (Telefon: 06841/1060).

