Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Diebstahl einer Gartenbank in Bexbach-Höchen

Bexbach (ots)

Ein bisher unbekannter Täter entwendete in der Zeit zwischen Donnerstag dem 21.11.2019, 18:00 Uhr, und Freitag dem 22.11.2019 ,10:00 Uhr, aus einem Gartengrundstück in der Römerstraße in Bexbach-Höchen eine Aluminiumgartenbank mit Rattangeflecht. Die Schadenshöhe beträgt ca. 150EUR.

Täterhinweise bitte an die Polizeiinspektion in Homburg (06841/1060) oder an den Polizeiposten in Bexbach (06826/92070).

