Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Tageswohnungseinbruch in der Maxstraße

Homburg (ots)

Am Vormittag des 25.11.2019, im Zeitraum von 08:00 bis 12:00 Uhr, kam es in der Maxstraße in Homburg zu einem Tageswohnungseinbruch in ein freistehendes Einfamilienhaus. Der oder die bislang unbekannten Täter nutzten die Abwesenheit der Bewohner, gelangten vermutlich durch die unverschlossene Haustür in das Anwesen und entwendeten eine Schmuckschatulle mitsamt Inhalt. Die Schadenshöhe beträgt mehrere hundert Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

