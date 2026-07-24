Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Zeugenaufruf nach Trunkenheitsfahrt mit Verkehrsunfallflucht

Rohrbach / Spiesen-Elversberg (ots)

Am Mittwoch, dem 22.07.2026, um ca. 16 Uhr, führte eine 55-jährige Frau, vermutlich unter Alkoholeinfluss, ihren weißen PKW von der Esso-Tankstelle in St. Ingbert-Rohrbach über die Obere Kaiserstraße, die B40 nach St. Ingbert, die Spieser Landstraße, In der Lauerswiese und die Elversberger Straße nach Spiesen-Elversberg in die St. Ingberter Straße, ehe sie dort gestoppt werden konnte. Auf der genannten Fahrtstrecke kollidierte die Fahrzeugführerin mit einem bisher unbekannten Gegenstand oder einem anderen Verkehrsteilnehmer und entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Gegen die Frau wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet, ihr Führerschein wurde sichergestellt.

Zeugen oder Geschädigte des Vorfalls werden gebeten, sich fernmündlich mit der Polizei Neunkirchen in Verbindung zu setzen (Tel.: 06821-2030).

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