Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Öffentlichkeitsfahndung Horiya Murad

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Neunkirchen (ots)

66538 Neunkirchen - Die 16-jährige Horiya Murad wird seit dem 26.06.2026 gegen 13:00 Uhr vermisst. Durch Bekannte der Familie wurde die Vermisste am 28.06.26 im Bereich des Neunkircher Ellenfeld-Stadions, sowie letztmalig am 29.06.2026 in der Nähe der Europa-Galerie in Saarbrücken gesehen. Die Vermisste ist etwa 160 cm groß, bei einem Gewicht von etwa 70kg - 80kg, ihre Haare sind rötlich gefärbt und wellig. Gewöhnlich trägt Sie eine Brille, teilweise auch einen Pferdeschwanz. Sie führt mit hoher Wahrscheinlichkeit kein Mobiltelefon mit sich, über ihre aktuelle Kleidung können derzeit keine Angaben gemacht werden. Bei sachdienlichen Hinweise bzw. Angaben zu ihrem aktuellen Aufenthalt wenden Sie sich bitte umgehend an die Polizeiinspektion Neunkirchen. (Tel.: 06821/2030 - E-Mail: pi-neunkirchen@polizei.slpol.de

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