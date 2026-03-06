Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 14 jähriger Aurelia Schummer

66571 Eppelborn / OT Wiesbach (ots)

Die Polizei bittet die Öffentlichkeit um Hilfe bei der Suche nach der 14-jährigen Aurelia Schummer aus Eppelborn/Wiesbach. Aurelia erschien am heutigen Tage nicht in der Schule und ist seither unbekannten Aufenhaltes. Aurelia ist Brillenträgerin und hat rötlich-blonde, schulterlange Haare. Sie ist ca. 170 cm groß und von schlanker Statur. Über ihre Bekleidung kann gesagt werden, dass sie vermutlich weiße Turnschuhe mit leicht rosafarbenen Sohlen trägt. Hinweise werden an die Polizeiinspektion in Neunkirchen/Saar unter der Telefonnummer 06821/2030 erbeten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neunkirchen, übermittelt durch news aktuell