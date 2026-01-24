PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Öffentlichkeitsfahndung nach Vermisster Marga Engel

Neunkirchen/Eppelborn (ots)

Seit dem 24.01.2026, gegen 09:30 Uhr, wird die 77-jährige Marga Engel aus Eppelborn vermisst. Letztmalig wurde Frau Engel im Städtischen Krankenhaus in Neunkirchen gesehen. Frau Engel leidet unter einer stark ausgeprägten Demenz, durch welche sie nicht orientiert ist. Aufgrund ihrer Parkinsonerkrankung ist sie auf Medikamente angewiesen.

Die Vermisste ist 1,68 m groß, hat eine schlanke Figur und rötlich-braunes Haar (Kurzhaarfrisur). Sie ist Brillenträgerin und bekleidet mit einer hellgrauen Steppjacke, einer grauen Jogginghose und grauen Hausschuhen.

Bei Hinweisen auf den Aufenthaltsort der Vermissten verständigen Sie bitte umgehend die Polizei.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Neunkirchen
NK- DGL
Th.Mole, PHK
Falkenstraße 11
66538 Neunkirchen
Telefon: 06821/2030
E-Mail: pi-neunkirchen@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Neunkirchen
