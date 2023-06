Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Vermisstenmeldung Jürgen Flohr

Spiesen-Elversberg (ots)

Seit dem 14.06.2023, 17 Uhr, wird der 83-jährige Jürgen Flohr aus Spiesen-Elversberg vermisst. Er ist gut zu Fuß, könnte sich aber in einer hilflosen Lage befinden. Zuletzt wurde er am gestrigen Tag, gegen 18 Uhr, in der Grubenstraße in Neunkirchen-Heinitz gesichtet. Er war zu Fuß unterwegs in Richtung Neunkirchen. Der Vermisste ist 163 cm groß, hat eine Glatze, trägt eine beige-grüne Baseballkappe des FC Homburg, ein beiges Leinenhemd mit Stehkragen und hochgekrempelten Ärmeln, vermutlich eine kurze Hose und Turnschuhe. Bei sachdienlichen Hinweisen melden Sie sich bitte an die Polizeiinspektion Neunkirchen.

