Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Zeugenaufruf: Kinderansprecher in 66571 Eppelborn

Eppelborn (ots)

Am Donnerstag, den 30.03.2023 kam es in 66571 Eppelborn zu einem erneuten Fall des sogenannten Kinderansprechens. Der Geschädigte, ein 11-jähriger Junge, begab sich am besagten Tag gegen 07:10 Uhr von der elterlichen Wohnung aus fußläufig zur Schule. Als sich der Junge in der Schleidstraße, in Höhe des Anwesens 4A, befunden hatte, hielt ein weißer Lieferwagen neben ihm auf der Fahrbahn an. Durch das geöffnete Fenster wurde der Junge von dem männlichen Fahrer mit den Worten "Ich hab Süßigkeiten, steig ein" angesprochen. Ohne auf die Worte des Mannes einzugehen ging der Junge zunächst weiter. Das Fahrzeug folgte dem Jungen und hielt wenige Meter später erneut an. Nun stieg der Fahrer aus, packte den Jungen am rechten Arm und forderte diesen mit den Worten "Eh steig ein" auf, in seinen Lieferwagen zu steigen. Daraufhin schrie der Junge laut, dass der Mann ihn loslassen solle und befreite sich durch einen Schlag auf den Arm des Mannes. Anschließend flüchtete der Junge über einen Trampelpfad in Richtung Koßmannstraße. Der Lieferwagen fuhr letztlich über die Koßmannstraße in Richtung Rathausstraße davon. Der Junge begab sich zur Schule und verständigte dort eigenständig die Polizei.

Verletzt wurde der Junge nicht. Bei dem Lieferwagen handelte es sich um einen weißen Kastenwagen, ähnlich eines DHL-Fahrzeuges ohne Aufschrift und vermutlich der Marke VW oder Mercedes. Es sei ein älteres Fahrzeug gewesen, welches im Bereich der Radkasten bereits verrostet gewesen sei. Ähnlich einem Fahrzeug mit dem Schrott gesammelt würde. Durch den Jungen konnte am Lieferwagen ein Neunkircher Kreiskennzeichen abgelesen werden. Über Anzahl der möglichen Folgebuchstaben und/oder der Zahlenkombination ist nichts bekannt. Der Fahrer des Lieferwagens war südländischer Phänotyp und sprach mit saarländischem Dialekt. Er war etwa im Alter von 40 Jahren, circa 180cm groß, sowie breit gebaut und von sportlicher Statur. Er trug einen braunen Kurzhaarschnitt und einen etwas längeren Vollbart. Bekleidet war der Mann mit einem Jogginganzug bestehend aus schwarzem Oberteil und mittelgrauer Hose.

Die Polizei bittet um Ihre Mithilfe. Falls sie zum Sachverhalt Beobachtungen getroffen oder sachdienliche Hinweise haben, setzen Sie sich bitte mit dem Kriminaldienst der Polizei Neunkirchen in Verbindung.

Weiterhin stellt die Polizei Saarland über www.polizei.saarland.de einen Flyer "Wenn Kinder von Fremden angesprochen werden" zum Download bereit, welcher diverse Verhaltenshinweise an Eltern, Kinder und Aufsichtspersonal gibt.

