POL-NK: Vermisstensache Jeremy Madox BÄSEL

P&R B41/Westspange Neunkirchen (ots) - In der Zeit von Samstag, den 11.02.23, 14:00 Uhr bis Sonntag, den 12.02.2023, 12:45 Uhr stand das Fahrzeug der Geschädigten auf dem P&R Parkplatz an der Westspange zur B 41 in Neunkirchen. In diesem Zeitraum wurde an ihrem Fahrzeug, ein weißer Peugeot C 2008, die Scheibe auf der Beifahrerseite eingeschlagen. Entwendet wurde nichts. Hinweise auf den Täter liegen derzeit nicht vor. ...

