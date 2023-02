Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung an Fahrzeug

P&R B41/Westspange Neunkirchen (ots)

In der Zeit von Samstag, den 11.02.23, 14:00 Uhr bis Sonntag, den 12.02.2023, 12:45 Uhr stand das Fahrzeug der Geschädigten auf dem P&R Parkplatz an der Westspange zur B 41 in Neunkirchen. In diesem Zeitraum wurde an ihrem Fahrzeug, ein weißer Peugeot C 2008, die Scheibe auf der Beifahrerseite eingeschlagen. Entwendet wurde nichts. Hinweise auf den Täter liegen derzeit nicht vor. Bei sachdienlichen Hinweisen wird gebeten sich mit der Polizei in Neunkirchen in Verbindung zu setzen.

