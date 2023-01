POL-NK: Alkoholisiert und uneinsichtig

Merchweiler (ots) - / In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in das Jugendheim in der Pastor-Erhard-Bauer-Straße in Wemmetsweiler eingebrochen. Ein provisorisch repariertes Fenster wurde dabei zerstört. Entwendet wurde eine Musikanlage samt Boxen. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Polizeiinspektion Neunkirchen NK- DGL Falkenstraße 11 66538 Neunkirchen Telefon: 06821/2030 E-Mail: ...

