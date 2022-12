Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Vermisster Jörg Michael Behr

Neunkirchen (ots)

Der 62-jährige Jörg Michael Behr ist seit dem 23.11.22 nicht mehr an seine Wohnanschrift in Neunkirchen Wellesweiler zurückgekehrt und könnte sich nach hiesigen Erkenntnissen, aufgrund einer Erkrankung, in einer hilflosen Lage befinden. Herr Behr ist ca. 172cm groß, ca. 70 kg schwer und von schlanker Gestalt. Er führt eine rosa-pinkfarbene Reisetasche mit. Bekleidet ist er wie auf dem beigefügten aktuellen Lichtbild. Die Ermittlungen ergaben, dass sich der Vermisste eventuell in Berlin aufhalten könnte. Hinweise zum Aufenthaltsort des Herrn Behr bitte an die Polizeiinspektion Neunkirchen unter 06821-203-0.

