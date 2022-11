Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Vermisste Katharina Spies

Neunkirchen / Saar (ots)

Die 13jährige Katharina Spies aus Neunkirchen / Saar wird seit dem 15.11.2022 vermisst. Sie verließ am 15.11.22 gegen 16:20 die elterliche Wohnadresse und kehrte nicht zurück. Am frühen Nachmittag des 16.11.2022 wurde sie zuletzt in Begleitung eines ebenfalls vermisst gemeldeten 13jährigen Mädchens in der Innenstadt von Neunkirchen gesehen. Der derzeitige Aufenthaltsort des Mädchens ist nicht bekannt. Nach derzeitigen Ermittlungen wird vermutet, dass sich die beiden Vermissten noch im Bereich Neunkirchen aufhalten könnten.

Die Vermisste ist ca. 165 cm groß, ca. 50 kg schwer, hat schulterlange braune Haare (leicht gelockt). Evtl. habe sie eine Umhängetasche bei sich. Zur aktuellen Bekleidung ist nichts bekannt.

Bei sachdienlichen Hinweisen wenden Sie sich bitte an die Polizeiinspektion Neunkirchen 06821/2030.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neunkirchen, übermittelt durch news aktuell