Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Öffentlichkeitsfahndung nach bisher unbekanntem Täter

Schiffweiler (ots)

Eine bislang unbekannte Person entwendete im ALDI-Markt in 66564 Ottweiler die Geldbörse samt Inhalt der Geschädigten. Daraufhin erfolgten am Donnerstag, dem 27. Januar 2022, in Schiffweiler in der Filiale der Sparkasse Neunkirchen mit der in der Geldbörse befindlichen EC-Karte Bargeldabhebungen in Höhe von insgesamt 2.500 Euro. Personenbeschreibung: - männlich - kräftige Statur - schwarze Brille - ein Augenlid augenscheinlich hängend - Bekleidung: auffällige dunkle Weste/Jacke mit Aufschrift(CAMP DAVID), braune Schiebermütze, hellbraune Hose, schwarze Sneaker der Marke Adidas, schwarze Umhängetasche

Sachdienliche Hinweise bitte an die PI Neunkirchen, Tel. 06821-2030

