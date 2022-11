POL-NK: Polizei sucht nach Vermisster Julia Elisabeth FORSTER

Schiffweiler/Heiligenwald (ots) - Im Bereich der Friedrichstraße, in der Nähe des "Wohnparks an den Kastanien" in Schiffweiler/Heiligenwald wurden am 05.11.22 von einer Hundehalterin insgesamt 8 Wurststücke in einer Wiese aufgefunden, die mit Glassplittern gespickt waren. Die Köder wurden unverzüglich entfernt. Ein Tier kam nicht zu Schaden. Bei verdächtigen Wahrnehmungen hinsichtlich Giftködern mögen sich Hundehalter und Spaziergänger mit der Polizei in Neunkirchen ...

mehr