Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Vermisste 33-jährige Sabrina Schuler.

Neunkirchen (ots)

Seit dem 23.08.22 wird die 33-jährige Sabrina Schuler aus Schiffweiler vermisst. Ermittlungen ergaben, dass sie sich am 24.08.22 in der Innenstadt von Mainz in der Straße Flachsmarkt aufhielt. Seitdem fehlt von ihr jede Spur. Frau Schuler ist auf Medikamente angewiesen und könnte sich in einer hilflosen Lage befinden. Sie ist ca. 165cm groß, schlank und hat schulterlanges dunkelbraunes Haar. Sie trägt ein weißes Top und eine schwarze Hose, ist jedoch ohne Schuhe unterwegs. Frau Schuler ist evtl. mit einem türkisfarbenen Toyota Yaris mit Neunkircher (NK) Kreiskennzeichen unterwegs.

Hinweise zum Aufenthalt der Vermissten bitte an die Polizei in Neunkirchen unter 06821-203-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

