POL-NK: Vermisstes Kind FINKLER Lars

Neunkirchen/Saar (ots) - Am Samstagabend, den 23.07.2022, wurde der Polizei ein Betrunkener in der Mozartstraße in Neunkirchen gemeldet, welcher mit seinem Auto nach einem Unfall weiterfahren wollte. Vor Ort wurden zwei Brüder, 28 und 30 Jahre alt, festgestellt, welche beide stark alkoholisiert waren. Einer der Brüder war mit über drei Promille Alkohol im Blut mit dem Auto durch die Mozartstraße gefahren und ...

