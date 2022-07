POL-NK: Vermisste Jugendliche DINCHER Sayenne

Neunkirchen (ots) - Einbruchsdiebstahl in Kosmetikstudio in Illingen-Uchtelfangen Zwischen Donnerstag, 14.07.2022, 18:15 Uhr und Freitag, 15.07.2022, 08:15 Uhr hebelten unbekannte Täter die Haupteingangstür eines Kosmetikstudios "Am Marktplatz" auf. Anschließend begaben sie sich zielgerichtet zur Verkaufstheke und entwendeten dort zwei Trinkgelddosen und zwei ...

mehr