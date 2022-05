Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Suche nach Täterin

Friedrichsthal/Neunkirchen (ots)

Bereits am 18.11.2021 kam es in einem Lebensmittelgeschäft in Friedrichsthal zum Taschendiebstahl einer Geldbörse. Im Anschluss hob die Täterin mit der entwendeten EC-Karte der Geschädigten insgesamt 400 Euro an einem Geldausgabeautomaten in Neunkirchen ab. Wer kennt die Täterin?

