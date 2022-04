Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Pressemitteilung PI Neunkirchen

Landkreis Neunkirchen (ots)

Unfall unter Alkoholeinfluss:

Am Samstagmorgen gegen 01:00 Uhr befuhr ein 38 jähriger Fahrer aus Heusweiler mit seinem Audi die Provinzialstraße in Illingen-Hüttigweiler in Richtung Welschbach. Aufgrund seiner erheblichen alkoholischen Beeinflussung kollidiert er mit einem am Fahrbahnrand abgestellten Lieferwagen. Der Fahrer wurde durch den Unfall augenscheinlich nicht verletzt. Allerdings musste er sich einer Blutprobe unterziehen und seinen Führerschein abgeben.

Aufgebrochener Pkw in Neunkirchen:

Am Samstagabend wurde die hintere rechte Scheibe eines Opel Zafiras, welcher auf einem Parkplatz in der Neunkircher Schloßstraße abgestellt war, eingeschlagen. Aus dem Wagen wurden ein Navigationsgerät sowie ein Rucksack entwendet.

Zwei Brände in Wiebelskirchen:

Am Samstag gegen 22:30 Uhr wurde ein brennender Pkw in der Schinkelstraße in Neunkirchen-Wiebelskirchen gemeldet. Bei dem Fahrzeug handelte es sich um einen weißen Peugeot 208, welcher bereits seit dem Vortag dort geparkt war. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Pkw in Vollbrand und musste durch die Freiwillige Feuerwehr abgelöscht werden. Um Untersuchungen zur Brandursache durchführen zu können, wurde der Wagen sichergestellt.

In der gleichen Nacht brannte zudem morgens um 05:30 Uhr eine Papiermülltonne, die nahe einer Garage in der Bexbacher Straße stand. Die Brandursache ist bisher unbekannt. Die Garage wurde durch die Rauchentwicklung verschmutzt, ein Übergreifen des Feuers auf die Garage war nicht möglich.

