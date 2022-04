Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Mehrere Sachbeschädigungen an Fahrzeugen

Elversberg (ots)

Am Ostersonntag kam es in den Abendstunden gleich zu zwei Sachbeschädigungen an Fahrzeugen mit erheblichen Schaden.

Zwischen 18:45 Uhr und 20:40 Uhr beschoss ein bisher unbekannter Täter mehrmals ein, im Bereich der bewaldeten Fläche in räumlicher Nähe zur Grubenstraße in Elversberg (unterhalb einer Autobahnbrücke der BAB 8), abgestelltes Fahrzeug. Hierdurch entstanden kreisrunde Eindellungen an der Karosserie, außerdem zersprang das Glas der Dreieckscheibe. Es entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich.

Gegen 23:00 Uhr schoss im Bereich der Heinitzstraße/ Fichtenstraße in Elversberg ein unbekannter Täter mit Stahlkugeln auf einen sich im öffentlichen Straßenverkehr bewegenden Linienbus. In Folge des Beschusses wurde die hintere rechte Seitenscheibe des Linienbusses zerstört. Die Schadenshöhe liegt im vierstelligen Bereich. Verletzt wurde niemand.

Bei sachdienlichen Hinweisen oder wenn es weitere Geschädigte im Sachzusammenhang geben sollte, wird gebeten sich mit der Polizei in Neunkirchen in Verbindung zu setzen.

