Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Sachbeschädigung an Gedenktafel

Wiebelskirchen (ots)

Zwischen dem 11.04.2022, 12:00 Uhr und dem 13.04.2022, 11:03 Uhr wurden auf der Alex Deutsch Brücke in Wiebelskirchen(Nähe Kirmesplatz) vier Hakenkreuze an der großen Gedenktafel des verstorbenen jüdischen Mitbürgers, Alex Deutsch, eingeritzt. Hinweise zum Täter liegen derzeit nicht vor. Bei sachdienlichen Hinweisen wird gebeten sich mit der Polizei in Neunkirchen in Verbindung zu setzen.

