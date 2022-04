POL-NK: Verkehrsunfall mit Flucht in Neunkirchen

Dirmingen - Illinger Straße (ots) - Zwischen dem 10.04.2022, 09:00 Uhr und dem 11.04.2022, 10:50 Uhr wurde an einer Baustelle in der Illinger Straße am Ortseingang Dirmingen mehrere Bauzäune entwendet. Die Bauzäune hätten seit Juli 2021 dort gestanden. Die Schadenshöhe liegt im 4-stelligen Bereich. Hinweise auf den Täter liegen derzeit nicht vor. Bei sachdienlichen Hinweisen wird gebeten sich mit der Polizei in ...

mehr