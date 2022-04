Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Erneutes Brandgeschehen von Papiercontainern im Bereich Gewerbepark Klinkenthal in Schiffweiler

Schiffweiler (ots)

Am Sonntag, 10.04.2022 in den frühen Morgenstunden brannten erneut zwei Papiercontainer im Gewerbepark Klinkenthal. Diese wurden durch eine bislang unbekannte Person in Brand gesteckt. Der Brand konnte durch die Freiwillige Feuerwehr Schiffweiler gelöscht werden. Die Papiercontainer wurden durch den Brand stark beschädigt. Ein mögliches Übergreifen der Flammen auf in der Nähe befindliche Gebäude war zu keinem Zeitpunkt gegeben. In den vergangenen Wochen kam es vermehrt zu Bränden von Papiercontainern in der Gemeinde Schiffweiler. Die Polizei Neunkirchen hat diesbezüglich die Ermittlungen bereits aufgenommen. Zeugen welche verdächtige Feststellungen gemacht haben werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion in Neunkirchen in Verbindung zu setzen.

