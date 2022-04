Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Pressemitteilung vom 03.04.2022

Landkreis Neunkirchen (ots)

Container-Brand in Schiffweiler:

In der Nacht von Freitag, den 01.04.2022, auf Samstag, den 02.04.2022, wurde gegen 02:15 Uhr ein Papiercontainer in der Mühlenstraße in Schiffweiler durch Entzünden des darin befindlichen Altpapiers in Brand gesetzt. Täterhinweise liegen bislang keine vor. In den vergangenen Wochen kam es in der Gemeinde Schiffweiler bereits zu mehreren gleichgelagerten Taten. Zeugen, welche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Neunkirchen in Verbindung zu setzen.

Brand Nähe Tennisplätze in Neunkirchen-Furpach: Am Abend des 02.04.2022, gegen 23:10 Uhr, gingen mehrere Mitteilungen über einen Feuerschein in der Nähe der Tennisplätze in der Sebachstraße in Neunkirchen-Furpach ein. Zwischen den Tennisplätzen und der dortigen Halle konnte festgestellt werden, dass mehrere Klappstühle, Tische und Holzbänke brannten, welche dort zusammengestellt und entzündet wurden. Die Gegenstände wurden hierbei vollständig zerstört, ein Übergreifen des Feuers auf die dortige Halle war jedoch aufgrund der Entfernung zur Halle ausgeschlossen. Hinweise zu dem oder den Tätern liegen bislang keine vor. Zeugen, welche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Neunkirchen in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neunkirchen, übermittelt durch news aktuell