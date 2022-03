Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall mit Motorrad in der Hauptstraße in Merchweiler, am 30.03.2022 gegen 07:20 Uhr

Hauptstraße 122, 66589 Merchweiler (ots)

Am Mittwoch, 30.03.2022, gegen 07:20 Uhr, kam es in Merchweiler, in der Hauptstraße in Höhe Hausnummer 122 zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem PKW, bei welchem der Motorradfahrer zu Fall kam und verletzt wurde. Zum Unfallhergang gibt es bislang widersprüchliche Angaben. Die Unfallörtlichkeit soll zum Unfallzeitpunkt stark befahren gewesen sein. Zeugen, welche den Verkehrsunfall beobachtet haben und sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion in Neunkirchen oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

