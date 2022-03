Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Verkehrsunfall mit insgesamt sieben Beteiligten in der Neunkircher Innenstadt

Neunkichen (ots)

Am Dienstag den 22.03.2022 gegen 08:00 Uhr ereignete sich in der Knappschaftsstraße bzw. der Langenstrichstraße in Neukirchen ein Verkehrsunfall mit insgesamt sieben Beteiligten. Das unfallverursachende Fahrzeug (PKW) überfährt zunächst in der Knappschaftsstraße in Höhe der Hausnummer 16 den Bürgersteig. Der sich dort befindliche Fußgänger konnte nur aufgrund seiner schnellen Reaktion ausweichen und so eine Kollision mit dem Fahrzeug vermeiden. Anschließend kollidierte der PKW mit einem weiteren PKW der am Fahrbahnrand geparkt stand. Der Fahrzeugführer setzte anschließend seine Fahrt in Richtung Langenstrichstraße fort und streifte dort in Höhe des Anwesens mit der Hausnummer 42 einen Findling sowie einen Parkbügel. In Höhe des Anwesens Nummer 40 überfährt der Fahrzeugführer einen "Poller" welcher dadurch samt der Zementierung aus dem Boden gerissen wird. Vor dem Anwesen Nummer 38 touchiert der PKW anschließend ein weiteres geparktes Fahrzeug, welches ebenfalls beschädigt wurde. Zuletzt kommt der PKW im Vorgarten des Anwesens mit der Hausnummer 38 auf einem weiteren Findling in Unfallendstellung. Der Fahrzeugführer bleibt bei seiner Fahrt unverletzt. Durch den Verkehrsunfall entstand bei allen beteiligten erheblicher Sachschaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neunkirchen, übermittelt durch news aktuell