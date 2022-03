POL-NK: Beschädigter Transporter nach Verkehrsunfall gesucht

Landkreis Neunkirchen (ots) - Mehrere Brände im Bereich Schiffweiler und Neunkirchen In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es zu mehreren Brandgeschehen in der Gemeinde Schiffweiler sowie in Neunkirchen. So wurden in Schiffweiler am Freitag im Zeitraum von 23:30 - 23:50 Uhr in der Kreisstraße insgesamt drei und im Gewerbepark Klinkenthal zwei Papiercontainer vorsätzlich in Brand gesetzt. Ein weiterer Papiercontainer ...

mehr