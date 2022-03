Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Pressemeldung Polizeiinspektion Neunkirchen

Landkreis Neunkirchen (ots)

Mehrere Brände im Bereich Schiffweiler und Neunkirchen

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es zu mehreren Brandgeschehen in der Gemeinde Schiffweiler sowie in Neunkirchen. So wurden in Schiffweiler am Freitag im Zeitraum von 23:30 - 23:50 Uhr in der Kreisstraße insgesamt drei und im Gewerbepark Klinkenthal zwei Papiercontainer vorsätzlich in Brand gesetzt. Ein weiterer Papiercontainer brannte gegen 00:30 Uhr in der Pestalozzistraße in Neunkirchen-Wellesweiler. Schließlich brannte in der Nacht noch ein bereits seit Längerem abgestellter Pkw auf einem Parkplatz in der Bliesstraße in Neunkirchen in Gänze ab. Der Brand wurde nachts nicht bemerkt, das ausgebrannte Fahrzeug wurde am Samstagmorgen festgestellt. Auch in diesem Fall wird von vorsätzlicher Brandlegung ausgegangen. Durch die Brände wurde niemand verletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neunkirchen, übermittelt durch news aktuell