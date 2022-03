Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Suche nach Geschädigten

Wiebelskirchen (ots)

In der Nacht zum 10.02.2022 wurden bei einer Personenkontrolle durch die Polizei in Neunkirchen-Wiebelskirchen mehrere Handwerkermaschinen mit Aufbewahrungskoffer fest- und anschließend sichergestellt. Es wird davon ausgegangen, dass die Maschinen zuvor entwendet wurden; evtl. aus einem Keller oder aus einem unverschlossenen Fahrzeug. Die Polizei bittet mögliche Geschädigte, sich mit der Polizei in Neunkirchen in Verbindung zu setzen. Tel.: 06821 2030.

