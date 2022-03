Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Verletzter Jogger - Suche nach Täter

Wiebelskirchen (ots)

Am Sonntag, den 13.03.2022 gegen 15:30 Uhr, joggte der später Geschädigte auf dem Fußweg Nahebahnschacht in Richtung Wiebelskirchen, als ihn plötzlich linksseitig ein Rennradfahrer, ohne zu klingeln, überholt. Dadurch erschrak der Geschädigte und rief dem Radfahrer zu, dass sein Verhalten nicht in Ordnung war, woraufhin dieser anhielt und auf den Geschädigten zuging und unvermittelt mehrmals mit beiden Händen in Richtung des Kopfes des Geschädigten einschlug. Anschließend fuhr der Radfahrer weiter. Der Geschädigte erlitt blutende Verletzungen im Gesicht. Der Radfahrer wird als männlicher Fahrer, zwischen 30 und 40 Jahre und 1,80 m groß beschrieben. Er trug einen schwarzen Helm und dunkle Radkleidung und führte ein Rennrad mit schwarzem Rahmen und weißer Aufschrift mit sich. Bei sachdienlichen Hinweisen wird gebeten sich mit der Polizei in Neunkirchen in Verbindung zu setzen.

