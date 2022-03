Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht am 02.03.2022, gegen 09:45 Uhr, in 66583 Spiesen-Elversberg

Fichtenstraße Höhe Hausnummer 7, in 66583 Spiesen-Elversberg (ots)

Die Geschädigte parkte ihr Fahrzeug am 02.03.2022, gegen 09:45 Uhr ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand, in der Fichtenstraße in 66583 Spiesen-Elversberg in Höhe der Hausnummer 7 in Fahrtrichtung St. Ingbert.

Nach während die Geschädigte im Fahrzeug saß, touchierte ein bislang unbekanntes Fahrzeug ihren linken Außenspiegel, welcher abgerissen wurde und entfernte sich unerlaubt von der Örtlichkeit. Nach Angaben der Geschädigten hätten mehrere Passanten den Vorfall beobachtet und angegeben, dass das flüchtende Fahrzeug im weiteren Straßenverlauf nach Rechts abgebogen wäre.

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeidienststelle in Neunkirchen oder jeden anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neunkirchen, übermittelt durch news aktuell