Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Zeugenaufruf nach Schwerem Raub in der Hauptstraße in Höhe des Anwesens 277, in 66583 Spiesen-Elversberg, am 25.02.2022, gegen 22:30 Uhr

Hauptstraße 66583 Spiesen-Elversberg (ots)

Der Geschädigte bot vor ca 3 Wochen ein I-Phone via eBay-Kleinanzeigen zum Verkauf an. Am 25.02.2022, gegen 22:30 Uhr, erschienen die beiden Täter, welche zuvor dem Geschädigten ihr Kaufinteresse erklärt hatten.

Im Rahmen der Abwicklung des Kaufgeschäftes, übergab der Geschädigte dem Täter 1 das v. g. Mobiltelefon, damit dieser das Handy auf seine Funktionsfähigkeit überprüfen konnte. In diesem Moment trat Täter 2 an Geschädigten heran und sprühte diesem einen Reizstoff, möglicherweise Pfefferspray ins Gesicht.

Die beiden Täter flüchteten anschließend in Richtung Elversberger Straße.

Täterbeschreibung:

Täter 1:

- ca. 170 cm groß - korpulente Gestalt - dunkle Hose, dunkelblauer Nike Zipper - Gesicht mmit Maske bzw. Schal vermummt

Täter 2:

- ca. 170 cm groß - schlanker als Täter 1 - dunkel gekleidet - ebenfalls vermummt

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion in Neunkirchen oder einer anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neunkirchen, übermittelt durch news aktuell