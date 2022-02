Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Pressemitteilung vom 27.02.2022

Landkreis Neunkirchen (ots)

Versuchter Einbruch in Krankenpflegeschule in Ottweiler-Mainzweiler: In der Nacht vom 24.02.2022 zum 25.02.2022 wurde versucht in eine Schule in Ottweiler-Mainzweiler einzubrechen. Unbekannte Täter begaben sich zu der Schule und versuchten dort ein rückwärtig gelegenes Fenster aufzuhebeln. Zeugen, welche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Neunkirchen in Verbindung zu setzen.

Schwerer Raub in Spiesen-Elversberg

Am Abend des 25.02.2022, gegen 22:30 Uhr, kam es zu einem schweren Raub während eines Verkaufs eines Smartphones, wobei dem Geschädigten während des Verkaufsgesprächs Reizstoff von einem der beiden Täter ins Gesicht gesprüht wurde. Beide Täter flüchteten anschließend mit dem Diebesgut von der Örtlichkeit. Einer der beiden Täter soll etwa 1,70m groß sein, eine korpulente Figur haben und sprach mit saarländischem Dialekt. Er war bekleidet mit einer dunklen Hose und einer dunkelblauen Weste der Marke Nike. Der zweite Täter soll ebenfalls etwa 1,70m groß sein, jedoch eine etwas schlankere Gestalt haben. Dieser war dunkel gekleidet. Beide Täter hätten ihr Gesicht durch eine Maske oder einen Schal verdeckt. Zeugen, welche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Neunkirchen in Verbindung zu setzen.

Container-Brand in Schiffweiler-Heiligenwald: Am Samstag, 26.02.2022, gegen 07:15 Uhr, wurden drei Papiercontainer im Gewerbepark Klinkenthal durch Entzünden des darin befindlichen Altpapiers in Brand gesetzt. Täterhinweise liegen bislang keine vor. In den vergangenen Wochen kam es in Tatortnähe bereits zu mehreren gleichgelagerten Taten. Zeugen, welche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Neunkirchen in Verbindung zu setzen.

Sachbeschädigung durch Sprühfarbe in Neunkirchen-Wiebelskirchen In Neunkirchen-Wiebelskirchen wurden in der Nacht von Samstag, den 26.02.2022, auf Sonntag, den 27.02.2022, in der Zeit zwischen 02:30 Uhr und 08:00 Uhr, mehrere Hausfassaden von Wohn- und Geschäftshäusern, geparkte Fahrzeuge, Stromkästen und Müllcontainer mit schwarzer Sprühfarbe besprüht. Hinweise zu dem oder den Tätern liegen bislang keine vor. Weitere Geschädigte oder Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Neunkirchen in Verbindung zu setzen.

