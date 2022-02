Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht mit leicht verletztem Fußgänger in der Brückenstraße in Neunkirchen

Brückenstraße, 66538 Neunkirchen (ots)

Am Sonntag, 20.02.2022, gegen 22:38 Uhr, befuhr das unfallverursachende Fahrzeug die Lindenallee von der Innenstadt Neunkirchen kommend, in Fahrtrichtung Karl-Schneider Straße. Im Kreuzungsbereich Lindenallee / Karl-Schneider Straße / Brückenstraße, bog das Fahrzeug nach rechts in die Brückenstraße ein und streifte den auf dem Fußgängerfurt in der Brückenstraße stehenden Fußgänger, welcher verletzt wurde. Der Unfallverursacher, grauer PKW, vermutlich Limousine, entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Nach Angaben des Geschädigten befand sich zum Unfallzeitpunkt mindestens ein weiteres Fahrzeug im Kreuzungsbereich, so dass davon ausgegangen wird, dass es Unfallzeugen gibt.

Sachdienliche Hinweise richten sie bitte an die Polizeiinspektion in Neunkirchen oder jede andere Polizeidienststelle.

