Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Pressemitteilung der Polizei Neunkirchen, Wochenende vom Freitag, 11.02.2022, bis Sonntag, 13.02.2022

Landkreis Neunkirchen (ots)

Unfallflucht in Neunkirchen-Innenstadt:

In der Nacht von Freitag, 11.02.2022, auf den folgenden Samstag ereignete sich in der Kirkeler Straße in Neunkirchen eine Verkehrsunfallflucht. Hierbei fuhr ein unbekannter Fahrer bei der Fahrt Richtung Innenstadt aus ungeklärter Ursache mit seinem Fahrzeug gegen das Heck eines geparkten PKW. Zumindest am PKW des Geschädigten entstand hierbei erheblicher Sachschaden. Der unbekannte Verursacher trat anschließend die Flucht an. Zeugen, die sachdienliche Angaben hierzu machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Neunkirchen (Tel. 06821/2030) zu melden.

Unfallflucht in Illingen-Steinertshaus:

Ein zunächst unbekannter PKW-Fahrer befuhr am Samstagmorgen, 12.02.2022, die Gymnasialstraße in Illingen-Steinertshaus und bog in die Straße Auf der Kipp ab, wobei er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und ein dortiges Verkehrsschild überfuhr. Der Unfall wurde durch Zeugen beobachtet. Die hinzugerufenen Polizeibeamten konnten an einem nahe gelegenen Fischweiher im Rahmen einer Fahndung den PKW mit hierzu passenden Beschädigungen auffinden, indem ein erheblich alkoholisierter, aber unverletzter 25-jähriger Fahrer saß. Gegen ihn wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs strafrechtlich ermittelt.

Sachbeschädigung durch Feuer an einer Kriegsgräberstätte in Ottweiler: Unbekannte Täter setzten am Samstagnachmittag, 12.02.2022, an einer Kriegsgräberstätte in Ottweiler einen Gedenkkranz in Brand, der vor einem Denkmal abgelegt war. Das Denkmal sowie weitere bauliche Einrichtungen der Stätte erlitten hierdurch keinen Schaden. Zeugen, die sachdienliche Angaben hierzu machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Neunkirchen (Tel. 06821/2030) zu melden.

Mutwillige Beschädigung an Gräbern auf dem Friedhof in Ottweiler-Fürth: Am Samstagnachmittag, 12.02.2022, wurden der Polizei Neunkirchen Beschädigungen an mehreren Gräbern auf dem Friedhof in Ottweiler-Fürth gemeldet. Die Polizeibeamten fanden hier insgesamt bei zwei Gräbern beschädigte Grabsteine sowie bei zwei weiteren Gräbern beschädigten Grabschmuck vor. Anhand von über die beschädigten Gräber verlaufenden Reifenspuren, die offenbar von einem kleinen Fahrzeug stammen, ist davon auszugehen, dass die Gräber mutwillig überfahren und beschädigt wurden. Die weiteren Hintergründe der Tat sind aktuell unbekannt. Strafrechtliche Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet. Zeugen, die sachdienliche Angaben hierzu machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Neunkirchen (Tel. 06821/2030) zu melden.

Schlägerei mit Verwendung von Pfefferspray in der Innenstadt von Neunkirchen: Am Samstagabend, 12.02.2022, gerieten zwei Kontrahenten in der Brückenstraße in Neunkirchen gleich zweimal aneinander, wobei auch Waffen im Spiel waren. Durch Beobachtung von Passanten wurde die Polizei zunächst alarmiert, weil im unteren Bereich der Brückenstraße ein Streit im Gange war. Hier konnten die Beamten zunächst nur einen 27-jährigen Mann feststellen, der ihnen gegenüber angab, nach einem Streitgespräch von seinem 33-jährigen männlichen Kontrahenten mit Pfefferspray besprüht worden zu sein. Der Kontrahent flüchtete vor dem Eintreffen der Polizei. Kurze Zeit später wurden in einer kleinen Parkanlage nahe der Brückenstraße im Rahmen der Fahndung beide Männer festgestellt, die gerade dabei waren, sich mit Fäusten zu schlagen. Sie wurden von den Beamten getrennt. Bei dem 33-jährigen Täter wurde ein Küchenmesser mit einer ca. 20 cm langen Klinge aufgefunden, dass dieser im Verlaufe der Auseinandersetzung herausgenommen, aber wohl nicht weiter eingesetzt hatte. Die beiden stark alkoholisierten Männer mussten schließlich die Nacht im Polizeigewahrsam verbringen.

