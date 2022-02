Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Verkehrsunfallflucht B 41 Ottweiler

B 41 Ottweiler (ots)

Die Fahrerin eines schwarzen Pkw wollte am Nachmittag des 08.02.2022 gegen 17:00 Uhr von dem Parkplatz des DM-Marktes in Ottweiler nach links auf die B 41 in Richtung St. Wendel auffahren. Gemäß den Angaben der 02 hielt ein aus Richtung St. Wendel auf der B 41 herannahender blauen Pkw an, um der Pkw-Fahrerin das Ausfahren vom Parkplatz auf die B 41 zu ermöglichen, fuhr dann aber doch weiter, weshalb es in der Folge zum Zusammenstoß der beiden Pkw kam. Der Führer des blauen Pkw fuhr nach den Zusammenstoß ohne anzuhalten weiter in Fahrtrichtung Neunkirchen. Bei sachdienlichen Hinweisen wird gebeten sich mit der Polizei in Neunkirchen in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neunkirchen, übermittelt durch news aktuell