Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Containerbrand in Neunkirchen-Wiebelskirchen

Neunkirchen-Wiebelskirchen (ots)

Am Sonntag, 06.02.2022, kam es gegen 03:15 Uhr zu einem Brand eines Containers in der Schiffweilerstraße in Neunkirchen-Wiebelskirchen. Hierbei wurde von ein unbekannten Täter Papiermüll in dem Container in Brand gesetzt.

Täterhinweise liegen bislang nicht vor.

Möglicherweise besteht Tatzusammenhang zu vorherigen gleichgelagerten Taten in Tatortnähe.

Bei Hinweisen zur Tat wenden Sie sich bitte an die Polizeiinspektion Neunkirchen, Tel. 06821/2030.

