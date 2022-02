Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Brand eines leerstehenden Wohnhauses in Illingen

Illingen (ots)

Ab Samstag, 05.02.2022, begab sich ein bislang unbekannter Täter gegen 21:40 Uhr an das seit Jahrzehnten unbewohnte Wohnhaus nahe der Kapelle in Illingen. Im Dachstuhl setzte der Täter dann auf bislang unbekannte Art und Weise den Dachstuhl in Brand, sodass es hierdurch zu einer offenen Flammenentwicklung kam. Durch die Brandlegung wurde der komplette Dachstuhl beschädigt. Der Sachschaden liegt bei etwa 10000 Euro. Zu einem Personenschaden kam es nicht.

Eine Strafanzeige wegen Brandstiftung wurde eingeleitet.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Neunkirchen, Tel. 06821/2030.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neunkirchen, übermittelt durch news aktuell