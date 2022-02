Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Raub an der Sparkassen-Filiale Wellesweiler zum Nachteil einer 70-Jährigen

Neunkirchen-Wellesweiler (ots)

Am Samstag, 05.02.2022, begab sich eine 70-Jährige gegen 22:40 Uhr in die Sparkassen-Filiale Wellesweiler in der Homburger Straße, um dort Bargeld abzuheben. Bei Verlassen der Filiale kam eine männliche Person auf sie zu und hielt ihr ein Messer vor, um an das Bargeld zu gelangen. Das Bargeld wurde von der 70-Jährigen übergeben. Der Täter flüchtete schließlich in Richtung Bürgermeister-Regitz-Straße.

Bereits eine Woche zuvor kam es zu einer gleichgelagerten Tat. Es besteht möglicherweise Tatzusammenhang.

Täterbeschreibung:

männlich, ca. 20 Jahre alt, moderne schwarze Kleidung, Sturmhaube

Bei Hinweisen zur Tat wenden Sie sich bitte an die Polizeiinspektion Neunkirchen, Tel. 06821/2030.

