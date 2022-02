Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Verkehrsunfall auf der BAB 8 Höhe AS Neunkirchen-Kohlhof

Neunkirchen (ots)

Am Samstag, 05.02.2022, kam es zu einem Verkehrsunfall auf der BAB 8 Höhe der AS Neunkirchen-Kohlhof FR Zweibrücken. Ein 52-jährige Fahrer befuhr mit seinem PKW die BAB 8, als er aufgrund alkoholischer Beeinflussung ca. 300 m vor dem AK Neunkirchen nach links von der Fahrbahn abkam und linksseitig mit der Mittelleitplanke kollidierte. Hierdurch wurde der 52-Jährige leicht verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Während der Unfallaufnahme wurde die BAB 8 auf beiden Spuren vollgesperrt.

Eine Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neunkirchen, übermittelt durch news aktuell