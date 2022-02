Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Unfall mit einem schwer verletzten 17-Jährigen

Neunkirchen-Wellesweiler (ots)

Am Samstag, 05.02.20222, kam es gegen 21:00 Uhr zu einem Unfall mit Personenschaden in Neunkirchen-Wellesweiler. Der 17-jährige Fußgänger lief unvermittelt auf die Fahrbahn der Bürgermeister-Regitz-Straße, ohne auf den fließenden Verkehr zu achten. Da zu diesem Zeitpunkt eine 52-Jährige mit ihrem PKW die Bürgermeister-Regitz-Straße in Richtung Waldstraße in gleicher Höhe befuhr, kam es trotz Gefahrenbremsung der 52-Jährigen zur Kollision mit dem 17-Jährigen. Der 17-Jährige wurde hierdurch schwer verletzt und in ein nahe gelegenes Krankenhaus verbracht. Weiterhin stand der 17-Jährige unter alkoholischer Beeinflussung.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neunkirchen, übermittelt durch news aktuell