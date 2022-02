Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Containerbrand in Schiffweiler/Heiligenwald

Schiffweiler-Heiligenwald (ots)

Am Samstag, 05.02.2021, begab sich ein bislang unbekannter Täter gegen 00:25 Uhr zur Sachsenkreuzhalle in Heiligenwald. Dort setzte er den Papiermüll in einem Papiercontainer in Brand und flüchtete in unbekannte Richtung. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor. In den vergangenen Wochen kam es in der Tatortnähe bereits zu gleichgelagerten Taten. Möglicherweise besteht ein Tatzusammenhang.

Bei Hinweisen zur Tat wenden Sie sich bitte an die Polizeiinspektion Neunkirchen, Tel. 06821/2030.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neunkirchen, übermittelt durch news aktuell