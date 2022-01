Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Pressemeldung PI Neunkirchen von 28.01.2022 - 30.01.2022

Polizeiinspektion Neunkirchen (ots)

Anruf eines falschen Polizeibeamten in Merchweiler

Bereits am Dienstag den 25.01.2022 kam es zu einem Anruf eines sogenannten falschen Polizeibeamten bei einer Frau aus Merchweiler. Der Frau wurde glaubhaft über Telefon vermittelt, dass eine Familienangehörige in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt sei und sie nun einen fünfstelligen Geldbetrag zur Abwendung einer Gefängnisstrafe benötige. Da sich die Stimme am Telefon exakt wie die einer Familienangehörigen anhörte, schenkte sie der Sache glauben. Das Telefon wurde in der Folge an eine angebliche Polizeibeamtin sowie an einen angeblichen Staatsanwalt weitergeleitet. Die Frau übergab ihre gesamten Ersparnisse an eine ihr unbekannte Person im Glauben so ihrer Familienangehörigen zu helfen. Es entstand ein Schaden in einem höheren fünfstelligen Bereich. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass insbesondere ältere Menschen misstrauisch sein sollten, wenn vermeintliche Enkel am Telefon dringend Geld fordern.

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Spiesen-Elversberg

Am 28.01.2022 gegen 15:00 Uhr parkte der Unfallbeteiligte seinen PKW in der Straße Am Europadorf Höhe Hausnummer 9 in Spiesen-Elversberg, am Fahrbahnrand. Der PKW des Unfallbeteiligten stand bis etwa 15:15 Uhr an dieser Örtlichkeit. Später stellte dieser einen Unfallschaden am vorderen Stoßfänger seines PKW fest. Zeugen, die in diesem Zusammenhang einen Verkehrsunfall beobachtet haben und Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich mit hiesiger Dienststelle in Verbindung zu setzen.

